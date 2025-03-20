В Киевской области мужчина поджег сожительницу, облив ее керосином
Киев • УНН
В Фастовском районе 43-летний мужчина во время ссоры облил 54-летнюю женщину керосином и поджег. Потерпевшую с ожогами госпитализировали, злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
В Киевской области 43-летний во время конфликта облил женщину керосином и поджег. В результате полученных ожогов женщина была госпитализирована в медицинское учреждение. Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.
Детали
"В Фастовском районе 43-летний местный житель во время конфликта облил женщину керосином и поджег. Пострадавшую с ожогами доставили в медицинское учреждение. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
По информации, в полицию поступило сообщение от медиков о том, что с ожогами головы и рук была госпитализирована 54-летняя пострадавшая из села Грузское.
В частности, правоохранители выяснили, что между мужчиной и его сожительницей возник словесный конфликт. В разгар ссоры злоумышленник взял бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею лицо и одежду потерпевшей, а затем поджег. После этого он скрылся с места происшествия.
"Сотрудники Фастовского управления полиции Киевской области задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания", - сообщают правоохранители.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по факту покушения на умышленное убийство. Следствие продолжается.
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