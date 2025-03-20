На Київщині чоловік підпалив співмешканку, обливши її керосином

На Київщині 43-річний під час конфлікту облив жінку керосином та підпалив. Внаслідок отриманих опіків жінку було госпіталізовано до медичного закладу. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.

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"На Фастівщині 43-річний місцевий мешканець під час конфлікту облив жінку керосином та підпалив. Потерпілу з опіками доправили до медичного закладу. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі",-йдеться у повідомленні.

За інформацією, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що з опіками голови та рук було госпіталізовано 54-річну постраждалу з села Грузьке.

Зокрема, правоохоронці з'ясували, що між чоловіком та його співмешканкою виник словесний конфлікт. У розпалі сварки зловмисник взяв пляшку з легкозаймистою рідиною, облив нею обличчя і одяг потерпілої, а потім підпалив. Після цього він втік із місця події.

"Працівники Фастівського управління поліції Київщини затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання",-повідомляють правоохоронці.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за фактом замаху на умисне вбивство. Слідство триває.

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