В Киевской области количество пострадавших в результате удара по пищевому предприятию возросло до 9
Киев • УНН
В Броварском районе из-за удара по предприятию погибли четыре человека, девять ранены. Также повреждены транспорт и здания в Фастовском районе.
В Киевской области до 9 возросло количество пострадавших в результате удара рф по предприятию "Яготинское для детей", передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
По состоянию на 19:35 известно о четырех погибших и девяти пострадавших работниках предприятия "Яготинское для детей" в Броварском районе. Семь пострадавших были госпитализированы. Также повреждены девять автомобилей и частный дом
Кроме того, в Фастовском районе повреждения получили административное здание предприятия по перевозкам и 14 автобусов.
На местах происшествий продолжают работать правоохранители, документируя последствия атаки рф.
Уже 7 пострадавших от атаки рф на пищевое предприятие в Киевской области, под завалами могут находиться еще два человека05.06.26, 11:02 • 3186 просмотров