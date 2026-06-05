В Киевской области количество пострадавших в результате удара по пищевому предприятию возросло до 9

В Киевской области до 9 возросло количество пострадавших в результате удара рф по предприятию "Яготинское для детей", передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

По состоянию на 19:35 известно о четырех погибших и девяти пострадавших работниках предприятия "Яготинское для детей" в Броварском районе. Семь пострадавших были госпитализированы. Также повреждены девять автомобилей и частный дом