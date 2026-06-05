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В Киевской области количество пострадавших в результате удара по пищевому предприятию возросло до 9

Киев • УНН

 • 1362 просмотра

В Броварском районе из-за удара по предприятию погибли четыре человека, девять ранены. Также повреждены транспорт и здания в Фастовском районе.

В Киевской области количество пострадавших в результате удара по пищевому предприятию возросло до 9

В Киевской области до 9 возросло количество пострадавших в результате удара рф по предприятию "Яготинское для детей", передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

По состоянию на 19:35 известно о четырех погибших и девяти пострадавших работниках предприятия "Яготинское для детей" в Броварском районе. Семь пострадавших были госпитализированы. Также повреждены девять автомобилей и частный дом 

— говорится в сообщении.

Кроме того, в Фастовском районе повреждения получили административное здание предприятия по перевозкам и 14 автобусов.

На местах происшествий продолжают работать правоохранители, документируя последствия атаки рф.

Уже 7 пострадавших от атаки рф на пищевое предприятие в Киевской области, под завалами могут находиться еще два человека05.06.26, 11:02 • 3186 просмотров

Антонина Туманова

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