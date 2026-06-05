Уже 7 пострадавших от атаки рф на пищевое предприятие в Киевской области, под завалами могут находиться еще два человека

Число пострадавших в результате атаки рф на пищевое предприятие в Киевской области возросло до 7 человек, под завалами могут находиться еще два человека, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Николай Калашник в соцсетях, пишет УНН.

В результате очередной вражеской атаки на Киевскую область получило повреждения одно из предприятий области. По предварительной информации, пострадали семь человек. К сожалению, на данный момент известно о четырех погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы. По имеющейся информации, под ними могут находиться еще два человека