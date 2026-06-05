Удар рф по пищевому предприятию в Киевской области унес жизни уже 4 человек
Киев • УНН
В результате удара рф по пищевому предприятию в Киевской области погибли четыре человека. Еще четыре человека получили ранения, на месте работают спасатели.
Дроновый удар рф по пищевому предприятию в Киевской области унес жизни 4 человек, еще 4 пострадали, сообщили в пятницу глава Киевской ОВА Николай Калашник и в ГСЧС Украины, пишет УНН.
К сожалению, число погибших в результате вражеской атаки на мирное предприятие в Броварском районе возросло до четырех человек
Как сообщили в ГСЧС, в Киевской области "в результате утренней атаки рф четыре человека погибли, еще четверо пострадали".
Под вражеским прицелом, по данным ГСЧС, "оказалось админздание одного из предприятий пищевой промышленности области".
"На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Информация о погибших и пострадавших уточняется", - отметили в ГСЧС.
Ранее было известно об одном погибшем и 4 пострадавших.
рф ударила по пищевому предприятию в Киевской области, есть погибший и раненые, идет поиск людей05.06.26, 09:52 • 2678 просмотров