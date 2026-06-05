РФ ударила по пищевому предприятию в Киевской области, есть погибший и раненые, идет поиск людей
Киев • УНН
В Броварском районе из-за атаки дронов на предприятие погиб человек и четверо травмированы. Спасатели ищут людей под завалами здания.
россия ударила дронами по пищевому предприятию в Киевской области, есть погибший и раненые, в здании еще могут быть люди, их ищут, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Николай Калашник в соцсетях, пишет УНН.
По предварительной информации, в Броварском районе в результате удара российских дронов погиб человек. Еще четыре человека травмированы. Враг атаковал мирное гражданское предприятие пищевой промышленности. Людей, которые в этот момент просто выполняли свою работу на рабочих местах
По его словам, на территории предприятия продолжается пожар административного здания, частично разрушены конструкции.
"По оперативной информации, в здании могут находиться люди. Двух работников спасателям уже удалось деблокировать. На месте работают все необходимые службы. Продолжаются спасательные работы, поиск людей и ликвидация последствий атаки", - указал глава ОВА.
"россия в очередной раз демонстрирует, что ее целью являются не военные объекты, а обычные люди, которые живут и работают на своей земле", - отметил Калашник.
Дополнение
По данным ГУ ГСЧС в области, накануне спасатели также второй раз за минувшие сутки ликвидировали последствия вражеской атаки в Бориспольском районе.
"После первого попадания на объекте в Бориспольском районе подразделения ГСЧС ликвидировали пожар и утром завершили работы. Однако около 15:00 враг нанес повторный удар по этому объекту. В 22:38 пожар ликвидирован", - отметили в ГСЧС.