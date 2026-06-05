В Киеве женщину, которая держала в квартире волка и лису, будут судить за жестокое обращение с животными. Ей грозит три года за решеткой

В Киеве за жестокое обращение с животными будут судить женщину, которая в квартире держала волка и лису, ей грозит до трех лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

Оболонской окружной прокуратурой города Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении 56-летней жительницы столицы, которую обвиняют в жестоком обращении с животными — говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что обвиняемая в течение длительного времени содержала в собственной квартире на Оболони дикого волка, лису и собак, создав опасное сосуществование разных видов животных. При этом в своих социальных сетях женщина выкладывала видео, на которых были зафиксированы условия содержания — в частности, волк находился в тесной клетке, а лиса на балконе. В декабре 2025 года хищник набросился на владелицу, травмировав ей руку и бедро. После этого зоозащитники изъяли у женщины волка, а в ее квартире также был обнаружен труп лисы.

На данный момент досудебное расследование в части жестокого обращения с лисой, что привело к ее гибели, завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Животное умерло из-за длительного проживания в ненадлежащих условиях — без ветеринарного ухода и питания, что повлияло на его организм.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 299 УК Украины.

За жестокое обращение с животным женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

Волк напал на хозяйку, а лиса погибла - киевлянке, державшей в квартире диких животных, сообщили о подозрении