В Киеве женщину, которая держала в квартире волка и лису, будут судить за жестокое обращение с животными. Ей грозит три года за решеткой
Киев • УНН
Киевлянка держала волка и лису в квартире без надлежащего ухода, что привело к смерти лисы. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
В Киеве за жестокое обращение с животными будут судить женщину, которая в квартире держала волка и лису, ей грозит до трех лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.
Оболонской окружной прокуратурой города Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении 56-летней жительницы столицы, которую обвиняют в жестоком обращении с животными
Детали
Установлено, что обвиняемая в течение длительного времени содержала в собственной квартире на Оболони дикого волка, лису и собак, создав опасное сосуществование разных видов животных. При этом в своих социальных сетях женщина выкладывала видео, на которых были зафиксированы условия содержания — в частности, волк находился в тесной клетке, а лиса на балконе. В декабре 2025 года хищник набросился на владелицу, травмировав ей руку и бедро. После этого зоозащитники изъяли у женщины волка, а в ее квартире также был обнаружен труп лисы.
На данный момент досудебное расследование в части жестокого обращения с лисой, что привело к ее гибели, завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Животное умерло из-за длительного проживания в ненадлежащих условиях — без ветеринарного ухода и питания, что повлияло на его организм.
Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 299 УК Украины.
За жестокое обращение с животным женщине грозит до 3 лет лишения свободы.
Волк напал на хозяйку, а лиса погибла - киевлянке, державшей в квартире диких животных, сообщили о подозрении31.03.26, 16:58 • 5070 просмотров