В Киеве запустили пилотный 5G - доступен в центре города
Киев • УНН
Минцифры сообщило о запуске пилотной зоны 5G в центре Киева. Средняя скорость соединения составляет 600-700 Мбит/с.
В Киеве официально запустили в пилотном режиме 5G, сообщили в среду в Минцифры, пишет УНН.
Запустили пилот 5G в Киеве. После успешного тестирования технологии во Львове, Бородянке и Харькове запускаем 5G-зону в столице. Связь нового поколения будет работать в центральной части города — от Майдана Независимости до Бессарабской площади
Кроме этого, как указано, мобильные операторы развернули дополнительные локации, где уже можно поймать 5G.
"После Киева пилотную сеть расширят на Одессу", - отметили в Минцифры.
Как подключиться к 5G?
Обычно телефон подхватывает новую сеть автоматически. Если значок 5G не появился, в Минцифры советуют попробовать несколько простых шагов:
- Проверьте в настройках сотовых данных, поддерживает ли ваш телефон 5G, и обновите ОС.
- Выключите режим энергосбережения, переключите режим «В самолете» или перезагрузите телефон.
В Минцифры привели результаты, которые показывает 5G:
- средняя скорость соединения — 600-700 Мбит/с, а иногда достигает более 1 Гбит/с;
- связь стабильно работает под нагрузкой и в пиковые часы;
- более 1,5 миллиона украинцев протестировали технологию.
Запуск 5G в Украине: когда ждать, и чем сеть отличается от предыдущих версий 07.07.26, 19:40 • 40553 просмотра