В Киеве зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе - КГВА
Киев • УНН
18 мая в Голосеевском районе Киева зафиксировано падение обломков сбитого БпЛА. Повреждена крыша нежилого здания, без жертв и пожара.
В воскресенье, 18 мая, в результате атаки российских дронов в Голосеевском районе столицы произошло падение обломков БпЛА. Повреждена крыша нежилого здания. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.
По состоянию на 06:10 зафиксировано падение обломков сбитого вражеского БпЛА в Голосеевском районе. Повреждена крыша нежилого здания
"Без пожара и пострадавших. На месте работают специалисты", - добавили в КГВА.
Напомним
В Киевской области в результате российской атаки в воскресенье, 18 мая, погибла женщина. Еще три человека получили ранения, среди них 4-летний ребенок.