В Киеве зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе - КГВА

В воскресенье, 18 мая, в результате атаки российских дронов в Голосеевском районе столицы произошло падение обломков БпЛА. Повреждена крыша нежилого здания. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.

По состоянию на 06:10 зафиксировано падение обломков сбитого вражеского БпЛА в Голосеевском районе. Повреждена крыша нежилого здания - говорится в сообщении.

"Без пожара и пострадавших. На месте работают специалисты", - добавили в КГВА.

Напомним

В Киевской области в результате российской атаки в воскресенье, 18 мая, погибла женщина. Еще три человека получили ранения, среди них 4-летний ребенок.