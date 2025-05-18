У Києві зафіксовано падіння уламків у Голосієвському районі - КМВА

У неділю, 18 травня внаслідок атаки російських дронів у Голосіївському районі столиці сталося падіння уламків БпЛА. Пошкоджено дах нежитлової будівлі. Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), передає УНН.

Станом на 06:10 зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА в Голосіївському районі. Пошкоджено дах нежитлової будівлі - йдеться у дописі.

"Без пожежі та потерпілих. На місці працюють фахівці", - додали в КМВА.

Нагадаємо

У Київській області внаслідок російської атаки в неділю,18 травня загинула жінка. Ще троє людей отримали поранення, серед них 4-річна дитина.