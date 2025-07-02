В Киеве задержали журналиста из-за жалобы прохожего: правоохранители объяснили ситуацию

Правоохранители Шевченковского отдела полиции задержали журналиста hromadske Максима Коцюбинского. В полиции объяснили, что к правоохранителям обратился прохожий и сообщил, что мужчина фотографирует здание и припаркованные рядом автомобили, поэтому, учитывая военное положение и лиц, которые могут передавать любые данные об объектах врагу, попросил проверить незнакомца. Полиция доставила журналиста в отдел полиции, где выяснили все обстоятельства, и отпустили его. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.

Информируем о происшествии с участием журналиста в Шевченковском районе Киева. К нам обратился прохожий и сообщил, что мужчина фотографирует здание и припаркованные рядом автомобили, поэтому, учитывая военное положение и лиц, которые могут передавать любые данные об объектах врагу, попросил проверить незнакомца. Мы обратились к мужчине с просьбой предоставить документы для проверки, однако он отказался их предъявить. Поэтому его доставили в районный отдел полиции, где впоследствии он сообщил, что является сотрудником одного из медиа и делал съемку для новости. Также на место журналист вызвал адвоката. Мы находились рядом и ожидали прибытия правозащитника - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в дальнейшем сотрудники районного управления полиции выяснили все обстоятельства, опросили сотрудника медиа, после чего он покинул территориальное подразделение.

Дополнение

Сегодня, 2 июля, издание hromadske сообщило, что 1 июля правоохранители задержали журналиста hromadske Максима Коцюбинского, который зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации, его доставили в отделение полиции.

В отделении Максим Коцюбинский провел несколько часов, после чего его отпустили, не составив протокола о задержании. По словам Коцюбинского, сначала к нему подошел один полицейский и попросил показать документы, объяснив свою просьбу "опросом граждан". Впоследствии к нему присоединился еще один полицейский, который заявил, что ему необходимо провести "поверхностный обыск". После проведения "поверхностного обыска" к журналисту подошли еще несколько полицейских - пишет издание.

Он рассказал, что показал полицейским удостоверение и рассказал, что ранее в тот же день осуществлял фиксацию перемещения публичного служащего. Но ему предложили проехать в отделение полиции на Прорезной 12-Б, где он дал свои объяснения еще раз.

В отделении меня попросили предоставить письменное разрешение на осмотр телефона. Я отказался и ожидал адвоката. В отсутствие оперуполномоченной, полицейские сообщили, что телефон могут отобрать надолго. Я спросил, это угроза, на что мне ответили, что это информационная справка - рассказал журналист.

По прибытии адвоката Максим Коцюбинский повторно дал свои объяснения, после этого его в конце концов отпустили.

Напомним

В Киеве задержали 63-летнего таксиста, который 30 июня ударил заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко. Инцидент произошел около 15:00 на Печерске, нарушителю грозит ответственность за побои.