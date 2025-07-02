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У Києві затримали журналіста через скаргу перехожого: правоохоронці пояснили ситуацію

Київ • УНН

 • 591 перегляди

Журналіста hromadske Максима Коцюбинського затримали у Києві після того, як перехожий повідомив поліції про його фотографування будівлі та припаркованих авто. Його доставили до відділку, де після з'ясування обставин та прибуття адвоката відпустили.

У Києві затримали журналіста через скаргу перехожого: правоохоронці пояснили ситуацію

Правоохоронці Шевченківського відділу поліції затримали журналіста hromadske Максима Коцюбинського. У поліції пояснили, що до правоохоронців звернувся перехожий та повідомив, що чоловік фотографує будівлю та поряд припарковані авто, тож зважаючи на воєнний стан та осіб, які можуть передавати будь-які дані про обʼєкти ворогу, попросив перевірити незнайомця. Поліція доставила журналіста до відділу поліції, де з’ясували всі обставини, і відпустили його. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає УНН.

Інформуємо щодо події за участі журналіста у Шевченківському районі Києва. До нас звернувся перехожий та повідомив, що чоловік фотографує будівлю та поряд припарковані авто, тож зважаючи на воєнний стан та осіб, які можуть передавати будь-які дані про обʼєкти ворогу, попросив перевірити незнайомця. Ми звернулися до чоловіка надати документи для перевірки, втім він відмовився їх предʼявити. Тож його доставили до районного відділу поліції, де згодом він повідомив, що є працівником одного з медіа та робив зйомку для новини. Також на місце журналіст викликав адвоката. Ми перебували поряд і очікували на прибуття правозахисника 

- йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що надалі працівники районного управління поліції зʼясували всі обставини, опитали працівника медіа, після чого він покинув територіальний підрозділ.

Доповнення

Сьогодні, 2 липня, видання hromadske повідомило, що 1 липня правоохоронці затримали журналіста hromadske Максима Коцюбинського, який зафіксував, що міністр юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації, його доправили до відділку поліції.

У відділку Максим Коцюбинський провів кілька годин, після чого його відпустили, не склавши протоколу про затримання. За словами Коцюбинського, спершу до нього підійшов один поліціянт і попросив показати документи, пояснивши своє прохання "опитуванням громадян". Згодом до нього долучився ще один поліціянт, який заявив, що йому необхідно провести "поверхневий обшук". Після проведення "поверхневого обшуку" до журналіста підійшли ще кілька поліціянтів 

- пише видання.

Він розповів, що показав поліціянтам посвідчення та розповів, що раніше того ж дня здійснював фіксацію переміщення публічного службовця. Та йому запропонували проїхати у відділок поліції на Прорізній 12-Б, де він надав свої пояснення ще раз.

У відділку мене попросили надати письмовий дозвіл на огляд телефону. Я відмовився й очікував на адвоката. При відсутності оперуповноваженої, поліціянти повідомили, що телефон можуть відібрати надовго. Я спитав, чи це погроза, на що мені відповіли що це інформаційна довідка 

- розповів журналіст.

По прибуттю адвоката Максим Коцюбинський повторно надав свої пояснення, після цього його зрештою відпустили.

Нагадаємо

У Києві затримали 63-річного таксиста, який 30 червня вдарив заслужену артистку України Тоню Матвієнко. Інцидент стався близько 15:00 на Печерську, порушнику загрожує відповідальність за побої.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоКиїв
Стефанішина Ольга Віталіївна
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