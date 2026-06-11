В Киеве задержали водителя, который спровоцировал смертельное ДТП в Печерском районе

Полиция задержала водителя ВАЗ, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, произошедшего вечером 10 июня в Печерском районе столицы, где погиб 49-летний пешеход. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что автопроисшествие случилось вчера вечером на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой.

Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля ВАЗ при выполнении поворота налево не предоставил преимущество в движении автомобилю BMW, после чего последний в неуправляемом состоянии совершил наезд на 49-летнего мужчину, который пересекал дорогу по велосипедному переезду. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи.

Следователи задержали водителя ВАЗ в порядке статьи 208 УПК Украины. Он был трезв.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

На столичном Печерске произошло смертельное ДТП