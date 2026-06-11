В Киеве задержали водителя, который спровоцировал смертельное ДТП в Печерском районе
Киев • УНН
На Печерске водитель ВАЗ спровоцировал столкновение с BMW, в результате чего погиб 49-летний пешеход. Виновник задержан, ему грозит до восьми лет заключения.
Полиция задержала водителя ВАЗ, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, произошедшего вечером 10 июня в Печерском районе столицы, где погиб 49-летний пешеход. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что автопроисшествие случилось вчера вечером на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой.
Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля ВАЗ при выполнении поворота налево не предоставил преимущество в движении автомобилю BMW, после чего последний в неуправляемом состоянии совершил наезд на 49-летнего мужчину, который пересекал дорогу по велосипедному переезду. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи.
Следователи задержали водителя ВАЗ в порядке статьи 208 УПК Украины. Он был трезв.
Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
На столичном Печерске произошло смертельное ДТП10.06.26, 22:25 • 3302 просмотра