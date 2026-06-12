В Киеве задержали мужчину за продажу оружия через почтоматы
Киев • УНН
Житель Киева продавал переделанное оружие через почтоматы по фиктивным данным. Ему грозит до семи лет тюрьмы за незаконный сбыт вооружения.
В Киеве сообщено о подозрении мужчине, который, по данным следствия, организовал незаконную продажу огнестрельного оружия и его комплектующих через почтоматы. Он переделывал оружие и отправлял его части, используя фиктивные данные и сторонние номера телефонов, за что мог получить около 200 тысяч гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры жителю Киева сообщено о подозрении в незаконном сбыте огнестрельного оружия и его составных частей (ч. 1 ст. 263 УК Украины)
Установлено, что мужчина через почтоматы организовал схему продажи огнестрельного оружия, которое самостоятельно переделывал. Для «конспирации» подозреваемый использовал фиктивные данные и чужие номера мобильного телефона.
Так, через почтомат в Подольском районе и на Оболони он отправил посылки с составными частями короткоствольного огнестрельного оружия «Форт-12РМ», которое было переделано под боевое, и комплектующие к боевому нарезному автоматическому оружию «М4А1» с удаленными заводскими номерами.
Продавец задержан. За переделанное оружие он планировал получить 200 тысяч гривен.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Отмечается, что в настоящее время на рассмотрении в судах находится еще 4 обвинительных акта в отношении этого мужчины по обвинению в аналогичных преступлениях.
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