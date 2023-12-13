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В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в Подольском районе

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 17:15  •  14636 просмотра

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В Киеве полиция задержала мужчину за стрельбу во время ссоры с коллегой на Подоле, позже у него нашли предмет, похожий на пистолет. По факту инцидента работает следственно-оперативная группа.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который во время ссоры с коллегой начал стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева, передает УНН.

Детали

Сегодня, около 12 часов, полицейские получили сообщение о стрельбе в Подольском районе. Заявитель рассказал, что во время словесного конфликта с коллегой, последний достал пистолет и начал стрелять

- резюмировали в ведомстве.

Инспекторы немедленно прибыли на место, убедились, что мужчина не пострадал и начали поиски обидчика. 

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Обследовав прилегающую территорию, патрульные обнаружили гражданина, похожего по описанию заявителя. Полицейские задержали вероятного нарушителя, провели поверхностную проверку и обнаружили у него предмет, похожий на пистолет.

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В конце концов  инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу, которая должна выяснить все обстоятельства этого события.

Напомним

В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в жилом доме. Во время обысков полиция нашла у него гранату Ф-1 и более 100 патронов разного калибра. Задержанному грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Киев
У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у Подільському районі
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