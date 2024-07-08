Атака рф на Киев: мэр сообщил о 3 пострадавших, проверяется информация о погибшем 3 минуты назад • 1831 просмотра

В Киеве еще взрыв - мэр 15 минут назад • 21287 просмотра

Атака рф на Киев: зафиксировано падение обломков в трех районах столицы 18 минут назад • 26922 просмотра

Атака рф на Киев: сообщается о падении обломков в одном из районов 26 минут назад • 43670 просмотра