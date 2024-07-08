В Киеве еще взрыв - мэр
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и падении обломков во многих районах украинской столицы во время массированного ракетного обстрела со стороны россии.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о еще одном взрыве в столице - в Шевченковском районе - на фоне массированной ракетной атаки войск рф, пишет УНН.
В Шевченковском районе взрыв
Перед этим мэр сообщил, что "обломки ракет упали в Днепровском, Соломенском районах". "Есть вызов служб в Голосеевский район. Бригады экстренных служб направляются на места", - отметил он.
Атака рф на Киев: зафиксировано падение обломков в трех районах столицы8 июля 2024, 07:55 • 26731 просмотр
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