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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве еще взрыв - мэр

В Киеве еще взрыв - мэр

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 07:58  •  21297 просмотра

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и падении обломков во многих районах украинской столицы во время массированного ракетного обстрела со стороны россии.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о еще одном взрыве в столице - в Шевченковском районе - на фоне массированной ракетной атаки войск рф, пишет УНН.

В Шевченковском районе взрыв

- написал Кличко в Telegram.

Перед этим мэр сообщил, что "обломки ракет упали в Днепровском, Соломенском районах". "Есть вызов служб в Голосеевский район. Бригады экстренных служб направляются на места", - отметил он.

Атака рф на Киев: зафиксировано падение обломков в трех районах столицы8 июля 2024, 07:55 • 26731 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
telegramТелеграмма
solomianskyi-raionСоломенский район
holosiivskyi-raionГолосеевский район
vitalii-klychkoВиталий Кличко
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