В результате ракетной атаки российских войск на Киев зафиксировано падение обломков в трех районах столицы, предварительно, есть возгорания, сообщили в понедельник в КГВА, пишет УНН.

Детали

"В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно, есть возгорания. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Перед тем в КГВА сообщили, что "в столице работает ПВО".

ВС ВСУ в 10:43 сообщили о еще одном пуске врагом ракеты "Кинжал". И также призвали Киев находиться в укрытиях.

В Киеве прогремели взрывы после предупреждения ПС ВСУ о вражеском "Кинжале"

Также ВС ВСУ сообщали о скоростных целях на Донетчине курсом на запад и ракете на Днепр, после чего призвали находиться в укрытиях Днепр.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о скоростной цели с юга на Кривой Рог, а затем - на Черкасскую область в северо-западном направлении.

Взрывы прогремели и в Днепре