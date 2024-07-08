Ракетные удары были нанесены по нескольким районам Киева, вызвав пожары и завалы, а украинские ВВС сообщили о запусках вражеских ракет, включая ракету "Кинжал", что вызвало призывы к укрытию в разных регионах.
В результате ракетной атаки российских войск на Киев зафиксировано падение обломков в трех районах столицы, предварительно, есть возгорания, сообщили в понедельник в КГВА, пишет УНН.
Детали
"В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно, есть возгорания. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.
Перед тем в КГВА сообщили, что "в столице работает ПВО".
ВС ВСУ в 10:43 сообщили о еще одном пуске врагом ракеты "Кинжал". И также призвали Киев находиться в укрытиях.
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Также ВС ВСУ сообщали о скоростных целях на Донетчине курсом на запад и ракете на Днепр, после чего призвали находиться в укрытиях Днепр.
Перед этим Воздушные силы предупреждали о скоростной цели с юга на Кривой Рог, а затем - на Черкасскую область в северо-западном направлении.
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