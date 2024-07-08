В Днепре были слышны взрывы после предупреждений воздушных сил о ракете в направлении города, передает УНН.

Детали

В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного.

Ранее в Воздушных Силах ВСУ в Telegram предупреждали о ракетке в направлении Днепра и скоростной цели с юга на Кривой Рог. И призвали находиться днепрян в укрытиях.

Позже в ПС ВСУ написали, что ракета поменяла направление и направляется на Черкасщине в северо-западном направлении.