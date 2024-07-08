В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете "Кинжал", пишет УНН.

Детали

ПС ВСУ сообщили о "Кинжале" на Сумщине", а впоследствии - о движении ракеты через Черниговскую область в юго-западном направлении, после чего призвали: "Киев - в укрытие!".

"Взрывы в Киеве! Детали позже. Не покидайте укрытий!" - сообщил после этого Кличко в Telegram.

Перед этим Кличко сообщал о том, что "в пригороде Киева работают силы ПВО".

На Киевщине работает ПВО - ОВА