В Киеве впервые этой осенью зафиксировали мороз

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5 ноября в Киеве впервые этой осенью температура снизилась до -2,1ºС, завершив безморозный период в 198 дней. Это значительно меньше рекорда 2023 года, когда безморозный период длился 232 дня.

В Киеве 5 ноября 2024 года завершился период без морозов, который длился 198 дней с 21 апреля, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 5 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -2,1ºС, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 21 апреля - всего 198 дней. Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе - 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дням.

Климатологи обсерватории информируют, что самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 гг. - всего 144 дня, а рекордно длинный - 232 дня отмечен в 2023 году.

«Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало состоится, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября», - рассказали в учреждении.

Мокрый снег и до 5 градусов мороза: прогноз погоды на сегодня5 ноября 2024, 06:19 • 16237 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Киев
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