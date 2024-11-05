Мокрый снег и до 5 градусов мороза: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 5 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, на востоке возможен мокрый снег. Температура ночью до -5°, днем от 0° до +8°, на западе возможен туман.
В Украине 5 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, на востоке возможен мокрый снег. Температура ночью до -5°, днем от 0° до +8°, на западе возможен туман, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, сегодня облачно с прояснениями.
Без осадков, лишь в восточных областях ночью небольшой мокрый снег.
В западных областях ночью и утром местами туман.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, ночью в юго-восточной части и восточных областях местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза; днем 3-8° тепла, на востоке страны 0-5° тепла.
Прогноз погоды по Киевской области
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла. По Киеву температура ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла.