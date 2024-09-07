В Киеве возле ТЦК произошла стычка между военными и гражданскими: в военкомате заявили о служебном расследовании
Киев • УНН
На сборном пункте Киевского ТЦК произошла потасовка между военными и гражданскими. Военные заявили, что неизвестные пытались проникнуть на территорию и блокировали автобус с мобилизованными.
На сборном пункте Киевского городского ТЦК и СП произошла потасовка между военнослужащими и гражданскими. Сами военные заявили, что «неизвестные пытались проникнуть на территорию военкомата», а потом блокировали автобус с мобилизованными. Об этом пишет УНН со ссылкой на соцсети и заявление Киевского городского ТЦК и СП.
Детали
Происшествие произошло утром 6 сентября. В Telegram-каналах распространили два видео. На первом видно, как военные выталкивают женщину с территории сборного пункта и закрывают за ней ворота. На втором - военные отгоняют гражданских от микроавтобуса.
В соцсетях говорят, что люди пришли «попрощаться» с мобилизованными родственниками, но их якобы не пустили.
Осторожно на видео слышна лексика 18+
В то же время в ТЦК рассказали, что люди попытались незаконно проникнуть на территорию объекта Министерства обороны, который находится под охраной. Кроме того, как отметили в ТЦК, те же люди пытались препятствовать выезду автомобильной техники с территории сборного пункта.
Действуя в пределах своих служебных обязанностей и пытаясь избежать серьезных последствий, военнослужащие Киевского МТЦК и СП, применяя физическое воздействие в пределах служебных полномочий, остановили неизвестных лиц и не дали им противозаконно попасть на военный объект, находящийся под охраной.
По данному факту назначено служебное расследование
В ведомстве также добавили, что во время действия правового режима военного положения препятствование действиям подразделений Вооруженных Сил Украины может наказываться в соответствии с Уголовным Кодексом Украины.
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