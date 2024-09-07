У Києві поблизу ТЦК сталась сутичка між військовими та цивільними: у військкоматі заявили про службове розслідування
Київ • УНН
На збірному пункті Київського ТЦК сталася штовханина між військовими та цивільними. Військові заявили, що невідомі намагалися проникнути на територію та блокували автобус з мобілізованими.
На збірному пункті Київського міського ТЦК та СП сталася штовханина між військовослужбовцями та цивільними. Самі військові заявили, що "невідомі намагалися проникнути на територію військкомату", а потім блокували автобус з мобілізованими. Про це пише УНН з посиланням на соцмережі та заяву Київського міського ТЦК та СП.
Деталі
Подія сталася зранку 6 вересня. У Telegram-каналах поширили два відео. На першому видно, як військові виштовхують жінку з території збірного пункту та зачиняють за нею ворота. На другому — військові відганяють цивільних від мікроавтобуса.
У соцмережах кажуть, що люди прийшли "попрощатися" з мобілізованими родичами, але їх нібито не пустили.
Обережно на відео чути лексику 18+
Водночас у ТЦК розповіли, що люди спробували незаконно проникнути на територію об’єкта Міністерства оборони, який перебуває під охороною. Крім того, як зазначили у ТЦК, ті ж люди намагалися перешкоджати виїзду автомобільної техніки з території збірного пункту.
Діючи в межах своїх службових обов’язків та намагаючись уникнути серйозних наслідків, військовослужбовці Київського МТЦК та СП, застосовуючи фізичний вплив в межах службових повноважень, зупинили невідомих осіб і не дали їм протизаконно потрапити на військовий об'єкт, що знаходиться під охороною.
За даним фактом призначено службове розслідування
У відомстві також додали, що під час дії правового режиму воєнного стану перешкоджання діям підрозділів Збройних Сил України може каратися відповідно до Кримінального Кодексу України.
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