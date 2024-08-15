В Киеве во время пожара в многоэтажном доме погиб человек: что известно
Киев • УНН
В квартире 16-этажного дома в Днепровском районе Киева произошел пожар. Во время тушения пожарные обнаружили тело человека, причины трагедии устанавливаются.
Сегодня утром в многоквартирном доме в Днепровском районе столицы произошел пожар. Во время тушения пожарные обнаружили тело человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
15 августа в 06:49 поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме на проспекте Романа Шухевича. Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже шестнадцатиэтажного дома. В 07:27 пожар был ликвидирован на площади 35 кв. м. Во время тушения пожарные обнаружили тело человека
Причину пожара и обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители.
В Украине за сутки произошло 229 природных пожаров15 августа 2024, 06:44 • 7229 просмотров