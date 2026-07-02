В Киеве в озеро Кирилловское попали горюче-смазочные материалы в результате обстрела рф

В акваторию озера Кирилловского в Киеве попали горюче-смазочные материалы из-за российского обстрела и пожара на одном из столичных предприятий. Загрязнение удалось локализовать, продолжаются работы по ликвидации его последствий. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

В акваторию озера Кирилловского в Киеве попали горюче-смазочные материалы. Утечка произошла из-за российского обстрела и последующего возгорания на одном из столичных предприятий, откуда нефтепродукты через ливневую систему отведения попали в водоем. Спасатели и химики ГСЧС установили специальные боновые заграждения, которые надежно перекрыли все утечки. Топливное пятно изолировали, в другие озера каскада загрязнение не попадет - говорится в сообщении.

Сейчас с помощью спецтехники и лодок продолжаются активные работы по сбору вещества с поверхности воды. Специалисты Укргидрометцентра уже отобрали все необходимые пробы для проведения лабораторного анализа. Специалисты ГСЧС продолжают ликвидацию последствий обстрела.

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