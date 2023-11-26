В Киеве в ДТП погибли супруги: двое их детей находятся в больнице

На столичном шоссе произошла авария. В одном из авто находились супруги с двумя детьми. В результате столкновения мужчина и женщина погибли, а их малолетние дети находятся в больнице. Об этом сообщила полиция Киева, передает УНН.

Детали

Вчера на Бориспольском шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП.

Сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля "Рено" въехал в заднюю часть полуприцепа грузовика "Скания". Водитель крупногабаритного транспорта остановился в третьей полосе для движения из пяти имеющихся, выставил знак аварийной остановки и ожидал патрульных для оформления ДТП с другим автомобилем.

В результате ДТП водитель легковушки "Рено" от полученных телесных повреждений погиб на месте, а его жену и двух малолетних детей немедленно госпитализировали в больницу. Уже в медицинском учреждении женщина скончалась. Дети сейчас находятся под наблюдением врачей.

Напомним

На трассе "Киев-Чоп" на подъезде к городу Дубно произошло ДТП в результате которого тяжело травмировалась пассажирка авто. Полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

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