В Киеве в ДТП погибли супруги: двое их детей находятся в больнице
Киев • УНН
Супруги погибли, а двое их детей были госпитализированы после столкновения их автомобиля с грузовиком на Бориспольском шоссе в Киеве; полиция расследует аварию.
На столичном шоссе произошла авария. В одном из авто находились супруги с двумя детьми. В результате столкновения мужчина и женщина погибли, а их малолетние дети находятся в больнице. Об этом сообщила полиция Киева, передает УНН.
Детали
Вчера на Бориспольском шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП.
Сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля "Рено" въехал в заднюю часть полуприцепа грузовика "Скания". Водитель крупногабаритного транспорта остановился в третьей полосе для движения из пяти имеющихся, выставил знак аварийной остановки и ожидал патрульных для оформления ДТП с другим автомобилем.
В результате ДТП водитель легковушки "Рено" от полученных телесных повреждений погиб на месте, а его жену и двух малолетних детей немедленно госпитализировали в больницу. Уже в медицинском учреждении женщина скончалась. Дети сейчас находятся под наблюдением врачей.
Напомним
На трассе "Киев-Чоп" на подъезде к городу Дубно произошло ДТП в результате которого тяжело травмировалась пассажирка авто. Полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
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В Киеве в ДТП погибли супруги: двое их детей находятся в больнице
Супруги погибли, а двое их детей были госпитализированы после столкновения их автомобиля с грузовиком на Бориспольском шоссе в Киеве; полиция расследует аварию.
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