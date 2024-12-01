В Киеве уничтожено около десятка вражеских дронов: есть повреждения в Голосеевском районе

Этой ночью силы обороны обнаружили и обезвредили около десятка ударных БпЛА, которые угрожали столице. об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

В ночь на сегодня Киев снова подвергся вражеской атаке. Точные данные относительно количества и типа дронов, уничтоженных ВСУ, будут обнародованы воздушными Силами.

Предварительно, обломки, упавшие в Голосеевском районе, повредили 6 автомобилей. Кроме того, взрывная волна повредила окна в одном из жилых домов. На данный момент никаких пострадавших не зафиксировано.

Сейчас в столице не объявлено тревогу, но в Киевской области все еще наблюдаются вражеские беспилотники. Есть вероятность, что они изменят траекторию и могут представлять угрозу для столицы. Жителей призывают внимательно следить за оповещениями о воздушной тревоге.

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