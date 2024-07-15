В Киеве состоялось открытие 15-го Одесского международного кинофестиваля

В Киеве, в концертно-выставочном центре "Парковый", в воскресенье состоялась церемония торжественного открытия юбилейного, 15-го, Одесского международного кинофестиваля, передает УНН.

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Кинофестиваль открылся минутой молчания в память по всем погибшим в результате военной агрессии РФ против Украины. Открыла 15-й ОМКФ его президент, Виктория Тигипко.

"Уже третий год в Украине продолжается полномасштабная война. Это война и за нашу культурную идентичность в частности. Одесский международный кинофестиваль является важной частью этой культуры. И несмотря на все вызовы мы будем продолжать ее поддерживать, развивать и усиливать", - подчеркнула она.

Кинофестиваль продлится до 20 июля, показы будут проходить в Доме Кино и в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ "Гулливер"). В программе ОМКФ, в частности, состоятся национальная и международная европейская конкурсные программы, программы гала-премьер, документальных фильмов и фильмов для детей, различные ретроспективы фильмов.

В программе "Гала-премьеры" примут участие, среди прочих, такие фильмы 2024 года как "Конотопская ведьма" Андрея Колесника, "Народ против Космо" Летиции Дош, "Виды милосердия" Йоргоса Латимоса, "Субстанция" Корали Фаржа.

В рамках ОМКФ состоится летняя киношкола и специальный показ документального проекта "Культура vs война", в который вошли четыре короткометражных фильма с участием Сергея Михальчука, Ахтема Сеитаблаева, Сергея Жадана и группы "Антитела".

Завершится ОМКФ церемонией торжественного закрытия, на которой будут объявлены победители "Золотого Дюка".

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