В Киеве школьники "заминировали" школу, чтобы проверить скорость реагирования правоохранителей
Киев • УНН
Двое учеников 8 и 9 лет сообщили о заминировании школы в Деснянском районе Киева. Дети хотели проверить скорость прибытия спецслужб, на родителей составили админматериалы.
18 марта в полицию поступило сообщение о заминировании учебного заведения Киева. На вызов прибыли правоохранители и взрывотехники. Информация оказалась ложной. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
Детали
Правоохранители сразу же поставили в известность руководство заведения о сообщении, поступившем на линию 102, и подключили соответствующие службы для проверки здания школы и прилегающей к ней территории.
Вскоре полицейские отыскали "минеров". Ими оказались ученики этой же школы 8 и 9 лет. Дети объяснили, что хотели проверить скорость реагирования на вызов специальных служб.
Со школьниками провели профилактическую беседу, а на их родителей инспекторы составили административные материалы по ч.1 ст. 184 Кодекса Украины – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, - говорится в сообщении.
За такие шутки своих детей взрослым грозит штраф.
Ранее УНН сообщал, как нетрезвый киевлянин "заминировал" здание в правительственном квартале.