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05:23 • 7677 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121482 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182102 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146558 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138236 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117048 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107780 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102967 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141269 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Нетверезий киянин "замінував" будівлю в урядовому кварталі: що йому загрожує

Нетверезий киянин "замінував" будівлю в урядовому кварталі: що йому загрожує

Київ • УНН

 • 37133 перегляди

38-річний житель Києва, за даними поліції, у стані алкогольного сп'яніння повідомив про замінування будівлі в урядовому кварталі. Після перевірки інформація не підтвердилась, зловмиснику загрожує до 6 років ув'язнення.

38-річний житель Києва підозрюється у тому, що у стані алкогольного сп'яніння повідомив про замінування будівлі в урядовому кварталі, після перевірки інформація не підтвердилась, зловмиснику тепер загрожує до 6 років ув'язнення, повідомили у четвер у ГУНП у Києві, пише УНН.

Поліцейські затримали чоловіка, який "замінував" будівлю в урядовому кварталі

- повідомили у поліції.

Отримавши від невідомого виклик про закладену у приміщенні вибухівку, правоохоронці перевірили будинок й прилеглу територію - інформація не підтвердилась

"Як виявилось, хибний дзвінок здійснив 38-річний мешканець Солом’янського району. Останній на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг адекватно пояснити свої дії", - вказали у поліції.

Псевдомінеру загрожує до 6 років ув’язнення. 

Чоловік "замінував" ТЦК на Рівненщині через незадоволення діями його працівників17.02.25, 18:57 • 35219 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКримінал та НП
solomianskyi-raionСолом'янський район

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