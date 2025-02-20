Нетверезий киянин "замінував" будівлю в урядовому кварталі: що йому загрожує

38-річний житель Києва підозрюється у тому, що у стані алкогольного сп'яніння повідомив про замінування будівлі в урядовому кварталі, після перевірки інформація не підтвердилась, зловмиснику тепер загрожує до 6 років ув'язнення, повідомили у четвер у ГУНП у Києві, пише УНН.

Поліцейські затримали чоловіка, який "замінував" будівлю в урядовому кварталі - повідомили у поліції.

Отримавши від невідомого виклик про закладену у приміщенні вибухівку, правоохоронці перевірили будинок й прилеглу територію - інформація не підтвердилась

"Як виявилось, хибний дзвінок здійснив 38-річний мешканець Солом’янського району. Останній на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг адекватно пояснити свої дії", - вказали у поліції.

Псевдомінеру загрожує до 6 років ув’язнення.

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