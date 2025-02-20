Нетрезвый киевлянин "заминировал" здание в правительственном квартале: что ему грозит
Киев • УНН
38-летний житель Киева, по данным полиции, в состоянии алкогольного опьянения сообщил о заминировании здания в правительственном квартале. После проверки информация не подтвердилась, злоумышленнику грозит до 6 лет заключения.
38-летний житель Киева подозревается в том, что в состоянии алкогольного опьянения сообщил о заминировании здания в правительственном квартале, после проверки информация не подтвердилась, злоумышленнику теперь грозит до 6 лет заключения, сообщили в четверг в ГУНП в Киеве, пишет УНН.
Полицейские задержали мужчину, который «заминировал» здание в правительственном квартале
Получив от неизвестного вызов о заложенной в помещении взрывчатке, правоохранители проверили дом и прилегающую территорию - информация не подтвердилась
«Как оказалось, ложный звонок совершил 38-летний житель Соломенского района. Последний на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог адекватно объяснить свои действия», - указали в полиции.
Псевдоминеру грозит до 6 лет заключения.
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