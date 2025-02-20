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Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
06:35 • 50328 просмотра

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 121152 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

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«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 128778 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 128250 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
19 февраля, 12:14 • 193974 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
19 февраля, 11:19 • 159811 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
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"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

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Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нетрезвый киевлянин "заминировал" здание в правительственном квартале: что ему грозит

Нетрезвый киевлянин "заминировал" здание в правительственном квартале: что ему грозит

Киев  •  УНН

 • 12361 просмотра

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38-летний житель Киева, по данным полиции, в состоянии алкогольного опьянения сообщил о заминировании здания в правительственном квартале. После проверки информация не подтвердилась, злоумышленнику грозит до 6 лет заключения.

38-летний житель Киева подозревается в том, что в состоянии алкогольного опьянения сообщил о заминировании здания в правительственном квартале, после проверки информация не подтвердилась, злоумышленнику теперь грозит до 6 лет заключения, сообщили в четверг в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Полицейские задержали мужчину, который «заминировал» здание в правительственном квартале

- сообщили в полиции.

Получив от неизвестного вызов о заложенной в помещении взрывчатке, правоохранители проверили дом и прилегающую территорию - информация не подтвердилась

«Как оказалось, ложный звонок совершил 38-летний житель Соломенского района. Последний на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог адекватно объяснить свои действия», - указали в полиции.

Псевдоминеру грозит до 6 лет заключения. 

Мужчина "заминировал" ТЦК в Ровенской области из-за недовольства действиями его работников17.02.25, 18:57 • 34340 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
solomianskyi-raionСоломенский район

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