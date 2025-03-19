У Києві школярі "замінували" школу, щоб перевірити швидкість реагування правоохоронців

18 березня до поліції надійшло повідомлення про замінування учбового закладу Києва. На виклик прибули правоохоронці та вибухотехники. Інформація виявилась хибною. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

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Правоохоронці одразу ж поставили до відома керівництво закладу про повідомлення, що надійшло на лінію 102 та підключили відповідні служби для перевірки будівлі школи і прилеглої до неї території.

Незабаром поліцейські відшукали "мінерів". Ними виявилися учні цієї ж школи 8 та 9 років. Діти пояснили, що хотіли перевірити швидкість реагування на виклик спеціальних служб.

Зі школярами провели профілактичну бесіду, а на їніх батьків інспектори склали адміністративні матеріали за ч.1 ст. 184 Кодексу України – неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей, - йдеться у повідомленні.

За такі жарти своїх дітей дорослим загрожує штраф.

Раніше УНН повідомляв, як нетверезий киянин "замінував" будівлю в урядовому кварталі.