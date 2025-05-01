В Киеве сдетонировала взрывная часть сбитого дрона: пострадала женщина

В Дарницком районе Киева от детонации взрывной части дрона пострадала женщина. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, пишет УНН.

В столице госпитализировали одну пострадавшую после ночной атаки на Киев. Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой. Ранена пожилая женщина, жительница Дарницкого района - говорится в сообщении.

Детали

По словам главы Киевской ГВА Тимура Ткаченко было около 10 взрывов в лесопарковой зоне. Также известно о взрыве на крыше жилого дома, в результате которого частично повреждена его кровля.

Сейчас известно об одном пострадавшем. Информация уточняется

На месте работают саперы, спасатели и медики. Наряды полиции обеспечивают охрану места происшествия и недопущение туда посторонних лиц.

Вероятно, взрываются кассетные боеприпасы, которые россияне разбросали с БпЛА, но сказать можно точно после проведения специальной экспертизы по определению происхождения этих взрывоопасных элементов - сообщил Ткаченко.

Он также призвал, при обнаружении подозрительных предметов, не приближайтесь к ним и не прикасайтесь - это может быть опасно! Немедленно позвонить по номеру "101", обозначите место находки и дождаться приезда специалистов.

Напомним

1 мая в Дарницком районе Киева, в микрорайоне Бортничи, были зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной российской атаки БПЛА.