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В Киеве сдетонировала взрывная часть сбитого дрона: пострадала женщина

Киев • УНН

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В Киеве, в Дарницком районе, от взрыва части сбитого дрона пострадала женщина. Кроме того, зафиксировано около 10 взрывов в лесопарковой зоне города.

В Киеве сдетонировала взрывная часть сбитого дрона: пострадала женщина

В Дарницком районе Киева от детонации взрывной части дрона пострадала женщина. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, пишет УНН.

В столице госпитализировали одну пострадавшую после ночной атаки на Киев. Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой. Ранена пожилая женщина, жительница Дарницкого района

- говорится в сообщении.

Детали

По словам главы Киевской ГВА Тимура Ткаченко было около 10 взрывов в лесопарковой зоне. Также известно о взрыве на крыше жилого дома, в результате которого частично повреждена его кровля.

Сейчас известно об одном пострадавшем. Информация уточняется

На месте работают саперы, спасатели и медики. Наряды полиции обеспечивают охрану места происшествия и недопущение туда посторонних лиц.

Вероятно, взрываются кассетные боеприпасы, которые россияне разбросали с БпЛА, но сказать можно точно после проведения специальной экспертизы по определению происхождения этих взрывоопасных элементов

- сообщил Ткаченко.

Он также призвал, при обнаружении подозрительных предметов, не приближайтесь к ним и не прикасайтесь - это может быть опасно! Немедленно позвонить по номеру "101", обозначите место находки и дождаться приезда специалистов.

Напомним

1 мая в Дарницком районе Киева, в микрорайоне Бортничи, были зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной российской атаки БПЛА.

Ольга Розгон

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