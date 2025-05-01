У Києві здетонувала вибухова частина збитого дрона: постраждала жінка

У Дарницькому районі Києва від детонації вибухової частини дрона постраждала жінка. Про це повідомив мер Віталій Кличко, пише УНН.

За словами очільника Київської МВА Тимура Ткаченко було близько 10 вибухів в лісопарковій зоні. Також відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю.

Наразі відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється

На місці працюють сапери, рятувальники та медики. Наряди поліції забезпечують охорону місця події та недопущення туди сторонніх осіб.

Ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни розкинули із БпЛА, але сказати можна точно після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів