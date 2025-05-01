У Києві здетонувала вибухова частина збитого дрона: постраждала жінка
Київ • УНН
У Києві, в Дарницькому районі, від вибуху частини збитого дрона постраждала жінка. Крім того, зафіксовано близько 10 вибухів у лісопарковій зоні міста.
У Дарницькому районі Києва від детонації вибухової частини дрона постраждала жінка. Про це повідомив мер Віталій Кличко, пише УНН.
Устолиці госпіталізували одну постраждалу після нічної атаки на Київ. Вибухова частина збитого дрона спрацювала із затримкою. Поранена літня жінка, мешканка Дарницького району
Деталі
За словами очільника Київської МВА Тимура Ткаченко було близько 10 вибухів в лісопарковій зоні. Також відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю.
Наразі відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється
На місці працюють сапери, рятувальники та медики. Наряди поліції забезпечують охорону місця події та недопущення туди сторонніх осіб.
Ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни розкинули із БпЛА, але сказати можна точно після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів
Він також закликав, при виявленні підозрілих предметів, не наближайтесь до них і не торкайтеся — це може бути небезпечно! Негайно зателефонувати за номером "101", позначите місце знахідки та дочекатися приїзду фахівців.
Нагадаємо
1 травня у Дарницькому районі Києва, в мікрорайоні Бортничі, було зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної російської атаки БПЛА.