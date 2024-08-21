В Киеве с начала суток уже 4 воздушных тревоги: фиксировали до десятка дронов, все уничтожили на подступах

В Киеве с начала суток было уже четыре воздушных тревоги. Силами ПВО уничтожено около десятка вражеских дронов на подступах к столице. Жертв и разрушений в городе нет. Об этом сообщили в среду в КГВА в Telegram, пишет УНН.

Четвертая тревога в Киеве с начала суток. Последняя была связана с угрозой баллистического вооружения, однако пусков ракет в направлении столицы зафиксировано не было. Со вчерашнего вечера, с 23:00 и всю ночь и утро, большинство регионов Украины находились под угрозой ударных БПЛА врага. В том числе и Киев. По предварительной информации, в сторону столицы направлялось до десятка вражеских дронов. Но силами и средствами ПВО все ударные БПЛА оккупанта были уничтожены еще на подступах к Киеву. По текущим данным - в городе без жертв и разрушений - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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