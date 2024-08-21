В Черкасской области за 9 часов тревоги сбили 7 вражеских дронов, горела трава
Киев • УНН
Черкасская область была под воздушной тревогой более 9 часов. За это время ПВО уничтожила 7 вражеских беспилотников. Только в одном случае произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано.
Черкасская область была под воздушной тревогой более 9 часов. За это время ПВО уничтожила 7 вражеских беспилотников. Только в одном случае произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано. Об этом сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Небо наконец-то чистое. И этим мы обязаны нашим защитникам. Более девяти часов подряд область была на тревоге с начала суток. По предварительной информации, в это время нашей ПВО уничтожено 7 вражеских БПЛА. Мощная работа! Только в одном случае мы имели возгорание сухой травы - оно ликвидировано. В остальных - без последствий
Обследование территории, по его словам, продолжается.
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