В Черкасской области за 9 часов тревоги сбили 7 вражеских дронов, горела трава

Черкасская область была под воздушной тревогой более 9 часов. За это время ПВО уничтожила 7 вражеских беспилотников. Только в одном случае произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано. Об этом сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Небо наконец-то чистое. И этим мы обязаны нашим защитникам. Более девяти часов подряд область была на тревоге с начала суток. По предварительной информации, в это время нашей ПВО уничтожено 7 вражеских БПЛА. Мощная работа! Только в одном случае мы имели возгорание сухой травы - оно ликвидировано. В остальных - без последствий - написал Табурец в Telegram.

Обследование территории, по его словам, продолжается.

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