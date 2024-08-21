На Полтавщине во время 11-часовой воздушной тревоги попаданий не зафиксировано

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов 36 минут назад • 10584 просмотра

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