На Полтавщине во время 11-часовой воздушной тревоги попаданий не зафиксировано
Киев • УНН
В Полтавской области 11 часов продолжалась воздушная тревога. Благодаря Силам обороны попаданий на территории области не зафиксировано, никто не пострадал.
В Полтавской области 11 часов длилась воздушная тревога, попаданий на территории области не зафиксировано, никто не пострадал, сообщил в среду председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, пишет УНН.
11 часов длилась воздушная тревога на Полтавщине. Благодаря нашим Силам обороны попаданий на территории области не зафиксировано. К счастью, никто не пострадал
У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. В ПС ЗСУ попереджають про рух ударних дронів 21 августа 2024, 06:52 • 10378 просмотров