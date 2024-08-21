В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов

В Киеве и ряде областей прозвучала воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Также до сих пор продолжается угроза ударных БПЛА в некоторых областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВС ВСУ.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.», - написали в Воздушных Силах ВСУ в Telegram.

«Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!» - указал начальник КГВА Сергей Попко.

Также в ВС ВСУ предупредили о движении ударных БпЛА:

1. БпЛА на Ровенщине, курс - западный.

2. БпЛА на юге Черниговской области в северо-восточном направлении.

3. БпЛА на севере Днепропетровской области курсом на Полтавщину.