В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов
Киев • УНН
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Воздушные Силы ВСУ призывают население направляться в укрытия.
В Киеве и ряде областей прозвучала воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Также до сих пор продолжается угроза ударных БПЛА в некоторых областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВС ВСУ.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.», - написали в Воздушных Силах ВСУ в Telegram.
«Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!» - указал начальник КГВА Сергей Попко.
Также в ВС ВСУ предупредили о движении ударных БпЛА:
1. БпЛА на Ровенщине, курс - западный.
2. БпЛА на юге Черниговской области в северо-восточном направлении.
3. БпЛА на севере Днепропетровской области курсом на Полтавщину.