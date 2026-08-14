В столичном Печерском районе разоблачили схему двойной продажи квартир на 175 млн грн, среди фигурантов — экс-депутат

В Киеве раскрыта схема на сумму свыше 175 млн грн, в рамках которой злоумышленники продавали квартиры, уже имевшие владельцев, сообщил в пятницу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Одни и те же квартиры продавали дважды. Изменяли технические характеристики помещений, использовали поддельные документы и переоформляли имущественные права на новых покупателей. В Киеве раскрыта масштабная схема мошенничества с недвижимостью в новостройке на Печерске - написал Кравченко.

Как сообщил Генпрокурор, "по данным следствия, ее организовал бывший депутат Днепровского городского совета". "Он приобрел корпоративные права группы компаний, которым принадлежали несколько недостроенных объектов в центре столицы, в частности жилой комплекс на Печерске", - отметил он.

По его данным, на тот момент большинство квартир в доме уже были проданы инвесторам. Имущественные права еще на 50 квартир по решению суда принадлежали одному из государственных банков Украины. Свободной оставалась лишь часть помещений. Однако участники схемы распоряжались всем домом, будто прежних владельцев не существовало, добавил Генпрокурор.

"Чтобы продать квартиры, права на которые принадлежали государственному банку, они изменяли технические характеристики объектов и использовали поддельные документы. Таким образом 50 квартир отчуждили в пользу третьих лиц. Убытки государственного банка превысили 164 млн грн", - продолжил Генпрокурор.

По аналогичной схеме, по его словам, "повторно продали еще восемь квартир, имущественные права на которые уже принадлежали физическим лицам". Люди заплатили за жилье, но впоследствии те же квадратные метры оформили на других покупателей, указал он.

"Чтобы дополнительно усложнить установление прав обманутых инвесторов, участники схемы изменили юридический адрес жилого комплекса. А запроектированный 27-этажный дом после достройки стал 32-этажным. Общая сумма установленных убытков — свыше 175 млн грн", - отметил Кравченко.

По данным следствия, "незаконно полученные средства обналичивали, проводили через подконтрольные предприятия, вкладывали в приобретение имущества и другие строительные проекты".

О подозрении сообщили девяти лицам: организатору и восьми сообщникам. В зависимости от роли каждого их действия квалифицированы как мошенничество, легализация имущества, полученного преступным путем, и использование поддельных документов. Решается вопрос об избрании мер пресечения - сообщил Кравченко.

"И это может быть не весь масштаб схемы. Проверяем информацию о других возможных двойных продажах, устанавливаем полное количество потерпевших и движение незаконно полученных средств. Задача прокуратуры — установить каждый эпизод, вернуть имущество законным владельцам и привлечь к ответственности всех участников схемы. Работаем дальше!" - подчеркнул Генпрокурор.

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