В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: спасены 10 человек и кот

Днем, 16 августа, в Киеве произошел масштабный пожар в жилой многоэтажке. по предварительным данным, во время пожара были спасены 10 человек и кот. Об этом рассказали в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Чрезвычайники рассказали, что 16 августа в 15:16 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Александры Экстер, 16, что в Деснянском районе столицы.

Прибыв на место, спасателями установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 8 этаже 10-этажного жилого дома с распространением пламени на 9 и 10 этажи.

В 15:55 возгорание было локализовано и в 16:29 - ликвидировано. На месте работало 37 пожарных и 7 единиц пожарно-спасательной техники. Причину возгорания будут устанавливать правоохранительные органы - резюмировали в ГСЧС.

По предварительным данным, во время пожара были спасены 10 человек. Также, в квартире на 10 этаже пожарные обнаружили кота. Четвероногого отдали владелице, которая отвезла его в ветеринарную клинику.

Напомним,

В бизнес-центре в Печерском районе Киева произошел пожар, в результате которого пострадали два человека, которые отказались от госпитализации.