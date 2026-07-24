В Киеве прогремели взрывы на фоне ракетной угрозы
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и работе сил ПВО. Он призвал жителей находиться в укрытиях.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве и работе ПВО, пишет УНН.
Взрывы в городе. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
Перед этим ВС ВСУ предупредили о вражеских "ракетах на Киев". Мониторинговые каналы писали о более чем полдюжине баллистических ракет, в том числе "Цирконах", среди дня.
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