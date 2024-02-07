В Киеве прогремели мощные взрывы. Работает ПВО
Киев • УНН
россия осуществила широкомасштабные ракетные обстрелы нескольких украинских городов, включая Киев.
Мощные взрывы прогремели в столице. Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, работает ПВО, передает УНН.
"Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.
рф начала масштабные ракетные обстрелы нескольких украинских городов: что известно07 февраль 2024, 04:50 • 33666 просмотров
В Киеве прогремели мощные взрывы. Работает ПВО
россия осуществила широкомасштабные ракетные обстрелы нескольких украинских городов, включая Киев.
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