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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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05.02.24  •  180234 просмотра

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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В Киеве прогремели мощные взрывы. Работает ПВО

В Киеве прогремели мощные взрывы. Работает ПВО

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 05:01  •  33394 просмотра

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россия осуществила широкомасштабные ракетные обстрелы нескольких украинских городов, включая Киев.

Мощные взрывы прогремели в столице. Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, работает ПВО, передает УНН.

"Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

рф начала масштабные ракетные обстрелы нескольких украинских городов: что известно07 февраль 2024, 04:50 • 33666 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
vitalii-klychkoВиталий Кличко
kievКиев
У Києві пролунали потужні вибухи. Працює ППО
Powerful explosions occurred in Kyiv. Air defense is working
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В Киеве прогремели мощные взрывы. Работает ПВО

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В Киеве прогремели мощные взрывы. Работает ПВО

рф начала масштабные ракетные обстрелы нескольких украинских городов: что известно

Рано утром россия осуществила широкомасштабную ракетную атаку на несколько украинских городов, включая Харьков и Николаев.

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рф начала масштабные ракетные обстрелы нескольких украинских городов: что известно

День рождения огнетушителя, Всемирный день чтения вслух. Что еще можно отметить седьмого февраля

Именно седьмого февраля 1863 года американской инженер Алан Крей получил в США патент на огнетушитель. По способу срабатывания огнетушители делятся на ручные, автоматические и комбинированного действия.

УНН Lite •   •  31458 просмотра
День рождения огнетушителя, Всемирный день чтения вслух. Что еще можно отметить седьмого февраля

россияне угрожают жителям ВОТ с украинскими паспортами: с 1 июля их будут считать иностранцами - ЦНС

россияне угрожают жителям временно оккупированных территорий Украины, что с 1 июля те, кто не будет иметь российских паспортов, будут считаться иностранцами.

Общество •   •  34908 просмотра
россияне угрожают жителям ВОТ с украинскими паспортами: с 1 июля их будут считать иностранцами - ЦНС

Стая косаток оказалась в ледяной ловушке у берегов Японии: их жизни под угрозой

Стая из 10 косаток попала в ловушку под морскими льдами у побережья Хоккайдо, Япония. Дальнейшая судьба животных неизвестна, поскольку местные власти пока не могут их спасти.

Новости Мира •   •  29333 просмотра
Стая косаток оказалась в ледяной ловушке у берегов Японии: их жизни под угрозой

Как "подружить" сладости со здоровым образом питания - советы специалиста

Могут ли быть сладости частью здорового рациона.

Здоровье •   •  28581 просмотра
Как "подружить" сладости со здоровым образом питания - советы специалиста

Конкурент Х: соцсеть Bluesky стала общедоступной

Bluesky, социальная сеть, созданная бывшим генеральным директором Twitter Джеком Дорси, отказалась от системы приглашений и открыла регистрацию для всех пользователей, чтобы привлечь их к более активному участию.

Новости Мира •   •  26676 просмотра
Конкурент Х: соцсеть Bluesky стала общедоступной

В Facebook и Instagram будут маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом

Facebook и Instagram будут маркировать изображения, которые были сгенерированы искусственным интеллектом других компаний.

Новости Мира •   •  22431 просмотра
В Facebook и Instagram будут маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом

Лидера кенийской секты обвиняют в убийстве 191 ребенка

Лидер кенийского культа Пол Нтенга Маккензи и 29 других лиц были обвинены в убийстве 191 ребенка, тела которых были найдены эксгумированными в лесу, где действовал культ судного дня Маккензи.

Криминал и ЧП •   •  22808 просмотра
Лидера кенийской секты обвиняют в убийстве 191 ребенка

Судовладельцы в Нидерландах просят у Минобороны разрешения на охрану в Красном море

Нидерландские судовладельцы обращаются в Министерство обороны с просьбой предоставить разрешение на вооруженную охрану кораблей, проходящих через Красное море, в связи с увеличением количества нападений со стороны хуситов.

Новости Мира •   •  20901 просмотра
Судовладельцы в Нидерландах просят у Минобороны разрешения на охрану в Красном море