В Киеве прогремели мощные взрывы. Работает ПВО

Судовладельцы в Нидерландах просят у Минобороны разрешения на охрану в Красном море

Нидерландские судовладельцы обращаются в Министерство обороны с просьбой предоставить разрешение на вооруженную охрану кораблей, проходящих через Красное море, в связи с увеличением количества нападений со стороны хуситов.