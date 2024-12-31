В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги
Киев • УНН
В столице Украины зафиксирован взрыв. Перед этим была объявлена воздушная тревога, а жителей призвали направляться в укрытия.
В Киеве прогремел взрыв. Об этом информируют корреспонденты Общественного, передает УНН.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в столице Украины объявлена воздушная тревога, а население призвали направляться в укрытия.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского беспилотника31 дек. 2024, 01:00 • 16810 просмотров