В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

В Киеве прогремел взрыв. Об этом информируют корреспонденты Общественного, передает УНН.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в столице Украины объявлена воздушная тревога, а население призвали направляться в укрытия.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского беспилотника