У Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги
Київ • УНН
У столиці України зафіксовано вибух. Перед цим було оголошено повітряну тривогу, а мешканців закликали прямувати до укриттів.
У Києві пролунав вибух. Про це інформують кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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Раніше було поінформовано, що в столиці України оголошено повітряну тривогу, а населення закликали прямувати до укриттів.
У Києві оголошено повітряну тривогу через наближення ворожого безпілотника31.12.24, 03:00 • 106714 переглядiв