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Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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У Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги

Київ • УНН

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У столиці України зафіксовано вибух. Перед цим було оголошено повітряну тривогу, а мешканців закликали прямувати до укриттів.

У Києві пролунав вибух. Про це інформують кореспонденти Суспільного, передає УНН.

Нагадаємо

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