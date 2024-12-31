У Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги

У Києві пролунав вибух. Про це інформують кореспонденти Суспільного, передає УНН.

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Раніше було поінформовано, що в столиці України оголошено повітряну тривогу, а населення закликали прямувати до укриттів.

У Києві оголошено повітряну тривогу через наближення ворожого безпілотника