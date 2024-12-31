У Києві оголошено повітряну тривогу через наближення ворожого безпілотника

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо

Повітярні Сили ЗСУ раніше інформували, що ворожий безпілотник, який рухається у напрямку Київської області.