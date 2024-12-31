У Києві оголошено повітряну тривогу через наближення ворожого безпілотника
Київ • УНН
У столиці України оголошено повітряну тривогу, населення закликають прямувати до укриттів. За даними Повітряних Сил ЗСУ, причиною тривоги став ворожий безпілотник, що рухається у напрямку Київської області.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
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Повітярні Сили ЗСУ раніше інформували, що ворожий безпілотник, який рухається у напрямку Київської області.