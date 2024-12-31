В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского беспилотника
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога, население призывают направляться в укрытия. По данным Воздушных Сил ВСУ, причиной тревоги стал вражеский беспилотник, движущийся в направлении Киевской области.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты
Напомним
Воздушные Силы ВСУ ранее информировали, что вражеский беспилотник, который движется в направлении Киевской области.