В Киеве полиция открыла дело против сталкера из-за преследования женщин

$44.780.0351.940.10
ukenru
Эксклюзив
10:49 • 3610 просмотра
Как правильно защищать детей в жару: советы врача
10:28 • 10514 просмотра
Завершено расследование по делу об узурпации власти Виктором Януковичем и 16 экс-высокопоставленными чиновниками - Генпрокурор
Эксклюзив
09:32 • 10617 просмотра
Авиационная отрасль в 2025 году уплатила в бюджет более 702 млн грн налогов, что является рекордом за последние 8 лет - ГНС
07:14 • 13482 просмотра
Катастрофа Су-24М в Хмельницкой области: следователи начали анализ данных бортового самописцаPhoto
17 июня, 05:59 • 17729 просмотра
В Fire Point сообщили, на каком этапе находится создание антибаллистического щита FreyjaVideo
17 июня, 02:33 • 24979 просмотра
СМИ обнародовали текст Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном
16 июня, 18:10 • 40085 просмотра
В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М, экипаж погиб - Воздушные силы
16 июня, 13:35 • 58791 просмотра
Freyja выходит на финальный этап: подписано соглашение об интеграции немецких радаров Hensoldt в европейский антибаллистический щитPhotoVideo
16 июня, 13:10 • 57675 просмотра
Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров
Эксклюзив
16 июня, 11:56 • 46221 просмотра
Топливный коллапс в россии уже начался — удары по НПЗ бьют по армии, транспорту и карманам россиян - энергетический эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
42%
748мм
Популярные новости
Увольнение из ВСУ по указу Президента будет иметь приоритет над контрактами - Федоров17 июня, 04:31 • 6460 просмотра
россияне атаковали конную школу в Сумской области и убили животныхPhoto17 июня, 05:23 • 8880 просмотра
На фронте зафиксировано 237 боестолкновений, жарче всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях — ГенштабPhoto17 июня, 06:21 • 4994 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне06:49 • 15413 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo07:52 • 12357 просмотра
публикации
От наследия ЮНЕСКО до улицы, которую мыли мылом - куда поехать на выходные в ЧерновцахPhoto11:45 • 2324 просмотра
Отводы, переносы и давление: что происходит в деле врачей клиники Odrex, обвиняемых в медицинской халатности11:18 • 3710 просмотра
Что взять с собой в роддом будущей маме: список необходимых вещей11:15 • 3438 просмотра
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 54424 просмотра
На какой руке носят обручальное кольцо в разных странах мира16 июня, 08:52 • 64863 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Тарас Шевченко
Музыкант
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Сумская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Холланд назвал имя актера, который может стать новым «Человеком-пауком»Video12:22 • 36 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo07:52 • 12362 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне06:49 • 15419 просмотра
Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочериPhoto16 июня, 08:01 • 46238 просмотра
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo15 июня, 11:38 • 59501 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат

В Киеве полиция открыла дело против сталкера из-за преследования женщин

Киев • УНН

 • 172 просмотра

В Киеве полиция расследует дело сталкера, который годами преследовал женщин. Правоохранители устанавливают всех потерпевших и выясняют обстоятельства преступления.

В Киеве полиция открыла дело против сталкера из-за преследования женщин

В Киеве правоохранители открыли уголовное производство из-за преследования местных жительниц сталкером. Сейчас полицейские устанавливают всех потерпевших и выясняют обстоятельства действий злоумышленника, сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН

Отделом дознания Соломенского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности частной жизни 

- говорится в сообщении. 

Сейчас полицейские устанавливают всех потерпевших и выясняют обстоятельства действий злоумышленника. Следствие продолжается.

Контекст 

В мае пользовательница соцсети Threads рассказала о мужчине, который годами преследовал ее, а также других женщин. Мужчина по имени Виктор звонил женщинам, поздравлял с днем рождения, пытался взломать аккаунты в соцсетях. 

"Девушки, огласка. Будьте внимательны. Присмотритесь к человеку на первом кадре и никогда не повторяйте наших ошибок (мы - девушки, которые страдают от этого человека). В чем дело? Коротко: чувак подходит знакомиться и не дай бог вы, как мы, были слишком вежливыми/добрыми/напуганными, чтобы дать свой номер - начинается сталкинг. Он будет подходить снова и снова, будет делать вид, что знакомится с вами впервые. Названивать по 100 и более раз (скорее всего - это автоматизированный процесс). Когда вы будете говорить нет - он может не давать пройти и быть очень навязчивым (честно признаюсь, я именно из-за этого когда-то дала ему свой номер, за что сейчас тупо кляну себя. Тогда я была еще маленькой и мне было страшно, неудобно отказывать). Также он работает/работал курьером в Глово/Болт. Это пугает, ведь никогда не знаешь, кто окажется на пороге", - написала женщина. 

Напомним 

В Хмельницком районе Винницкой области в суд передали дело 45-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании 14-летней падчерицы. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.  

Павел Башинский

КиевКриминал и ЧП
Законы
Кибератака
Социальная сеть
Национальная полиция Украины
Киев