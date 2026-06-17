В Киеве полиция открыла дело против сталкера из-за преследования женщин

В Киеве правоохранители открыли уголовное производство из-за преследования местных жительниц сталкером. Сейчас полицейские устанавливают всех потерпевших и выясняют обстоятельства действий злоумышленника, сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.

Отделом дознания Соломенского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности частной жизни - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают всех потерпевших и выясняют обстоятельства действий злоумышленника. Следствие продолжается.

Контекст

В мае пользовательница соцсети Threads рассказала о мужчине, который годами преследовал ее, а также других женщин. Мужчина по имени Виктор звонил женщинам, поздравлял с днем рождения, пытался взломать аккаунты в соцсетях.

"Девушки, огласка. Будьте внимательны. Присмотритесь к человеку на первом кадре и никогда не повторяйте наших ошибок (мы - девушки, которые страдают от этого человека). В чем дело? Коротко: чувак подходит знакомиться и не дай бог вы, как мы, были слишком вежливыми/добрыми/напуганными, чтобы дать свой номер - начинается сталкинг. Он будет подходить снова и снова, будет делать вид, что знакомится с вами впервые. Названивать по 100 и более раз (скорее всего - это автоматизированный процесс). Когда вы будете говорить нет - он может не давать пройти и быть очень навязчивым (честно признаюсь, я именно из-за этого когда-то дала ему свой номер, за что сейчас тупо кляну себя. Тогда я была еще маленькой и мне было страшно, неудобно отказывать). Также он работает/работал курьером в Глово/Болт. Это пугает, ведь никогда не знаешь, кто окажется на пороге", - написала женщина.

Напомним

В Хмельницком районе Винницкой области в суд передали дело 45-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании 14-летней падчерицы. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.