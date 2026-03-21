В Киеве перебои со светом и водоснабжением из-за аварии на электросети - КГГА

По состоянию на вечер субботы в Киеве из-за аварии на электросети произошли перебои со светом и водоснабжением. Об этом сообщила пресс-служба киевской городской госадминистрации, пишет УНН.

Из-за аварийной ситуации на электросети на левом берегу перебои со светом и водоснабжением - говорится в сообщении в телеграмме.

Энергетики уже работают над ликвидацией повреждения, отметили в ведомстве.

В Украине 22 марта не прогнозируют ограничений электроэнергии для населения и промышленности. Граждан просят включать приборы с 10:00 до 15:00 часов.

Энергетики восстанавливают электроснабжение после удара РФ по энергообъектам в ряде областей - Зеленский