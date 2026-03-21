В Киеве перебои со светом и водоснабжением из-за аварии на электросети - КГГА
На левом берегу столицы возникли перебои с электроэнергией и водой из-за технической аварии. Энергетики уже начали ремонтные работы по восстановлению.
По состоянию на вечер субботы в Киеве из-за аварии на электросети произошли перебои со светом и водоснабжением. Об этом сообщила пресс-служба киевской городской госадминистрации, пишет УНН.
Энергетики уже работают над ликвидацией повреждения, отметили в ведомстве.
В Украине 22 марта не прогнозируют ограничений электроэнергии для населения и промышленности. Граждан просят включать приборы с 10:00 до 15:00 часов.
