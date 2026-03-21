У Києві перебої зі світлом та водопостачанням через аварію на електромережі - КМДА
Київ • УНН
На лівому березі столиці виникли перебої з електроенергією та водою через технічну аварію. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи для відновлення.
Станом на вечір суботи в Києві через аварію на електромережі відбулися перебої зі світлом та водопостачанням. Про це повідомила пресслужба київської міської держадміністрації, пише УНН.
Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження, зазначили у відомстві.
В Україні 22 березня не прогнозують обмежень електроенергії для населення та промисловості. Громадян просять вмикати прилади з 10:00 до 15:00 години.
