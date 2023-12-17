В Киеве открыли участок Кольцевой дороги после капитального ремонта и установки новой ливневой канализации

В Киеве возобновили возобновили движение транспорта по участку Кольцевой дороги от Жулянского путепровода до поворота на Вишневое. Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.

В рамках капитального ремонта за короткий промежуток времени дорожники проложили 1,5 км новых инженерных сетей дождевой канализации. Также для безопасности дорожного движения киевлян и жителей пригорода столицы специалисты обустроили новую дорожную одежду - конструкцию проезжей части автомобильной дороги - говорится в сообщении.

Детали

С 2024 года дорожники Киева планируют продолжение капитального ремонта Кольцевой дороги этого участка.

Напомним,

В 2021 году начались работы по обновлению Кольцевой дороги. Первым этапом стал капитальный ремонт на участке от улицы Ватутина до Одесской площади, который был завершен летом 2023 года.

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