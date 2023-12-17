В Киеве открыли участок Кольцевой дороги после капитального ремонта и установки новой ливневой канализации
На участке Кольцевой дороги Киева между Жулянским путепроводом и Вишневым восстановлено движение транспорта после проведения дорожных работ, в частности строительства новой ливневой канализации и обновления дорожного покрытия. Капитальный ремонт на этом участке продолжится в 2024 году.
Под Купянском враг пытался прорвать оборону украинских войск с помощью авиации - Генштаб
Генеральный штаб Украины сообщает, что продолжающаяся российская агрессия привела к 54 боям, ракетным и воздушным ударам и жертвам среди гражданского населения; украинские войска отбили многочисленные атаки противника и продолжают удерживать оборонительные позиции.
Вражеский обстрел повредил инфраструктурный объект в Никополе
Никополь был трижды атакован беспилотниками и дважды артиллерией, поврежден объект инфраструктуры. На данный момент о жертвах не сообщалось.
Энергоатом и Westinghouse подписали соглашение о закупке реакторной установки для Хмельницкой АЭС
НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашение о строительстве первого в Европе реактора AP1000, который будет установлен на Хмельницкой АЭС. Он будет иметь наибольшую в Украине мощность - 1100 МВт.
Уничтожен взводный опорный пункт российских войск: ГУР подтвердил проникновение ДРГ на российскую территорию
В результате проникновения ДРГ на территорию россии был уничтожен опорный пункт российских войск. Это подтвердили в ГУР.
российский губернатор заявил, что украинская ДРГ проникла на территорию белгородской области
российские СМИ сообщают о бое с применением стрелкового оружия с украинскими диверсантами в белгородской области.
Польские перевозчики с 18 декабря планируют снова блокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"
18 декабря польские перевозчики планируют провести акцию протеста на границе Ягодин-Дорогуск, требуя предоставления коммерческих разрешений украинским фирмам и приостановления выдачи новых лицензий с начала войны. Они могут протестовать до 8 марта, что повлияет на очереди из украинских грузовиков.
Знаковый грузинский режиссер Отар Иоселиани умер в Париже в возрасте 89 лет
Грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани умер на 89-м году жизни во Франции, оставив после себя наследие из более 20 фильмов, среди которых и отмеченный наградами "Листопад". Он был критиком российской агрессии.
В КГГА прокомментировали, критическая ли ситуация на участке проседания грунта над перегоном закрытого тоннеля метро
Проседание грунта возле станции метро "Демеевская" произошло еще до закрытия части синей ветки, но эксперты не видят критических изменений и стабилизировали состояние почвы, продолжая укрепление и мониторинг.
За текущую неделю ВСУ уничтожили более 7 тысяч оккупантов
Вооруженные силы Украины уничтожили 7250 военнослужащих противника и более 300 единиц военной техники с 11 по 17 декабря. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Украины.