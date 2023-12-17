В Киеве открыли участок Кольцевой дороги после капитального ремонта и установки новой ливневой канализации

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На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  204396 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

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Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  216101 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  182783 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

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Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  176899 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  226904 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  215149 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

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В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  176113 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

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У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  154616 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  153636 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

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Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  138258 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

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Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  127113 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

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Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  109535 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

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Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  141257 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

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Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  149568 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

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Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  139623 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

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На участке Кольцевой дороги Киева между Жулянским путепроводом и Вишневым восстановлено движение транспорта после проведения дорожных работ, в частности строительства новой ливневой канализации и обновления дорожного покрытия. Капитальный ремонт на этом участке продолжится в 2024 году.

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Под Купянском враг пытался прорвать оборону украинских войск с помощью авиации - Генштаб

Генеральный штаб Украины сообщает, что продолжающаяся российская агрессия привела к 54 боям, ракетным и воздушным ударам и жертвам среди гражданского населения; украинские войска отбили многочисленные атаки противника и продолжают удерживать оборонительные позиции.

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Вражеский обстрел повредил инфраструктурный объект в Никополе

Никополь был трижды атакован беспилотниками и дважды артиллерией, поврежден объект инфраструктуры. На данный момент о жертвах не сообщалось.

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Вражеский обстрел повредил инфраструктурный объект в Никополе

Энергоатом и Westinghouse подписали соглашение о закупке реакторной установки для Хмельницкой АЭС

НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашение о строительстве первого в Европе реактора AP1000, который будет установлен на Хмельницкой АЭС. Он будет иметь наибольшую в Украине мощность - 1100 МВт.

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Уничтожен взводный опорный пункт российских войск: ГУР подтвердил проникновение ДРГ на российскую территорию

В результате проникновения ДРГ на территорию россии был уничтожен опорный пункт российских войск. Это подтвердили в ГУР.

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Уничтожен взводный опорный пункт российских войск: ГУР подтвердил проникновение ДРГ на российскую территорию

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российские СМИ сообщают о бое с применением стрелкового оружия с украинскими диверсантами в белгородской области.

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российский губернатор заявил, что украинская ДРГ проникла на территорию белгородской области

Польские перевозчики с 18 декабря планируют снова блокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"

18 декабря польские перевозчики планируют провести акцию протеста на границе Ягодин-Дорогуск, требуя предоставления коммерческих разрешений украинским фирмам и приостановления выдачи новых лицензий с начала войны. Они могут протестовать до 8 марта, что повлияет на очереди из украинских грузовиков.

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Польские перевозчики с 18 декабря планируют снова блокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"

Знаковый грузинский режиссер Отар Иоселиани умер в Париже в возрасте 89 лет

Грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани умер на 89-м году жизни во Франции, оставив после себя наследие из более 20 фильмов, среди которых и отмеченный наградами "Листопад". Он был критиком российской агрессии.

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Знаковый грузинский режиссер Отар Иоселиани умер в Париже в возрасте 89 лет

В КГГА прокомментировали, критическая ли ситуация на участке проседания грунта над перегоном закрытого тоннеля метро

Проседание грунта возле станции метро "Демеевская" произошло еще до закрытия части синей ветки, но эксперты не видят критических изменений и стабилизировали состояние почвы, продолжая укрепление и мониторинг.

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За текущую неделю ВСУ уничтожили более 7 тысяч оккупантов

Вооруженные силы Украины уничтожили 7250 военнослужащих противника и более 300 единиц военной техники с 11 по 17 декабря. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Украины.

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За текущую неделю ВСУ уничтожили более 7 тысяч оккупантов